Экс-главврача районной больницы арестовали в зале суда

16.04.2024 | 09:52

Суд вынес приговор бывшему главному врачу Земетчинской районной больницы и руководителю ООО «Профессиональная строительная компания». Первый признан виновным в получении взяток в крупном и особо крупном размере, второй - в том, что дал эту мзду. Сумма незаконного вознаграждения была признана самой большой в 2022 году.

С 15 августа по 12 сентября 2022 года за подписание акта о приемке выполненных работ по капремонту здания детского и терапевтического отделений предприниматель-субподрядчик передал главврачу 250 тыс. рублей и отремонтировал котельную в его доме на сумму 88 тыс. рублей.

Кроме того, летом этого же года три предпринимателя, один из которых являлся фактическим главой фирмы, предложили главному врачу 1,5 млн рублей за заключение следующего контракта на капитальный ремонт здания и дальнейшее беспрепятственное подписание акта о приемке выполненных работ.

24 ноября 2022 года один из предпринимателей передал главврачу 600 тыс. рублей.

«Оставшуюся часть незаконного вознаграждения взяткодатели должны были передать руководителю лечебного учреждения после подписания акта о приемке выполненных работ и полной оплаты в рамках заключенного контракта», - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Однако сразу после передачи денег медика и одного из взяткодателей задержали правоохранители.

Главврача отправили под домашний арест. Строительную фирму, руководитель которой предложил взятку, оштрафовали на 10 млн рублей. Кроме того, на имущество обвиняемых стоимостью свыше 30 млн рублей наложили арест.

Суд приговорил экс-главврача к 8 годам 6 месяцам колонии строгого режима со штрафом в размере 3,5 млн рублей, а одного из предпринимателей оштрафовал на 3 млн 950 тыс. рублей.

Бывшего медицинского работника взяли под стражу в зале суда. Деньги, ставшие предметом взятки, обратили в доход государства. А средства, потраченные на ремонт котельной, конфисковали у предпринимателя.

Так как еще двое фигурантов раскаялись и активно помогали раскрыть преступления, уголовное преследование в отношении одного из них прекращено, в отношении другого - приостановлено.

«Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.