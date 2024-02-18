В Пензе водителю не помогли 20 тысяч в бардачке патрульной машины

18.02.2024 | 10:38

46-летнего жителя Пензы обвинили в покушении на дачу взятки полицейскому. Деньгами он попытался откупиться от административной ответственности.

28 января этого года автомобиль пензенца остановили сотрудники ГИБДД. Правоохранители, заподозрив, что водитель нетрезв, предложили ему пройти освидетельствование.

Мужчина, понимая, что ему грозит наказание за пьяную езду, захотел избежать его и положил в бардачок патрульной машины 20 000 рублей в качестве взятки инспектору.

«Полицейский отказался от незаконного вознаграждения. Противоправные действия мужчины пресечены сотрудниками правоохранительных органов», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по области Татьяна Махницкая.

Теперь автомобилисту грозит уголовное наказание. Пока расследование продолжается, закрепляется доказательственная база, устанавливаются все обстоятельства коррупционного преступления.