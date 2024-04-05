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Криминал

Место на престижном кладбище Пензы хотели купить за 770 тысяч

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45-летняя жительница Пензы предстанет перед судом. Она обвиняется в даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий в крупном размере.

По данным следствия, в январе этого года к женщине, работавшей в сфере оказания ритуальных услуг, обратился житель областного центра. Он хотел, чтобы после ухода из жизни его близкая родственница упокоилась на Новозападном кладбище, и решил заранее позаботиться об участке в престижном месте.

Хотя законных оснований для выделения земли под могилу не было, клиент был готов щедро заплатить, и пензячка пообещала ему помощь за деньги.

«26 января она передала сотруднику отдела благоустройства городской среды и контроля захоронений городского управления ЖКХ 770 тысяч рублей за предоставление места захоронения на Новозападном кладбище», - рассказала старший помощник руководителя регионального Следственного управления Татьяна Махницкая.

Сразу после этого ее задержали сотрудники УФСБ России по Пензенской области. Деньги при осмотре места происшествия изъял следователь.

«На имущество обвиняемой стоимостью более 250 тысяч рублей судом наложен арест. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Первомайский районный суд Пензы», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

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Источник — видео СУ СКР по Пензенской области
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