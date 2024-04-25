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Криминал

В Колышлее топор стал весомым аргументом в беседе зятя и тестя

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70-летний житель Колышлея едва не погиб от руки мужа своей дочери. Чтобы защитить свою жизнь, он обратился в полицию.

Пенсионер рассказал, что его дочь пожаловалась на супруга, который злоупотреблял спиртным. Отец решил вступиться за нее и сделать зятю внушение. Придя в его дом, он понял, что попал на очередное застолье.

Тем не менее, пожилой мужчина не отказался от своего замысла и стал высказывать зятю претензии. Между свойственниками разгорелась ссора. Хозяин дома схватил топор и швырнул в тестя, угрожая убить его.

Сельчанин написал заявление в полицию. Его зять признал вину и посетовал, что во всем виноват алкоголь. Выяснилось, что он уже был судим за угрозу убийством.

Теперь агрессору грозит лишение свободы на срок до 2 лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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