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Криминал

В Городище иностранец принес в полицию паспорт с деньгами внутри

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В Городищенском районе 40-летнего гражданина страны ближнего зарубежья осудили за покушение на дачу взятки полицейскому.

В марте 2022 года мужчина приехал в Городище в гости к своему знакомому. В тот же день правоохранители пришли в дом с проверкой. Выяснилось, что четыре человека, в том числе вышеупомянутый, нарушили режим пребывания в России. На следующий день им необходимо было явиться в отдел.

Там злоумышленник положил на стол участкового свой паспорт с вложенными в него 12 000 рублей за то, чтобы его сограждан, которым грозило выдворение, не привлекали к административной ответственности. Несмотря на предупреждения, он настаивал на своем, и полицейский сообщил о покушении на дачу взятки в дежурную часть.

За это суд приговорил иностранца к 8 месяцам колонии общего режима. Деньги конфисковали в доход государства. За нарушение правил миграционного учета мужчину оштрафовали на 2 000 рублей.

Троим его согражданам за отсутствие разрешения на пребывание в РФ назначили штрафы в размере 2 000 рублей с выдворением за пределы России, сообщили в прокуратуре Пензенской области.

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