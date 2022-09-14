В Малосердобинском районе осудили водителя, поспешившего с обгоном

14.09.2022 | 16:39

В Малосердобинском районе осудили 58-летнего жителя Сердобского района. Мужчина управлял BMW X1 и стал виновником серьезной аварии.

ДТП случилось днем 23 декабря 2021 года на 35-м километре автодороги Колышлей - Малая Сердоба - Саполга. Водитель нарушил правила, не убедился в том, что выезд на полосу встречного движения безопасен, проигнорировал условия видимости и пошел на обгон КамАЗа впереди, который очищал снег с обочины.

Снежные завихрения позади спецтехники помешали водителю иномарки вовремя заметить на встречной полосе автомобиль ГАЗ-322132 под управлением 51-летнего мужчины. В итоге произошло столкновение.

Из-за неосторожных действий мужчины, которые повлекли ДТП, пассажирка автомобиля ГАЗ получила телесные повреждения в виде переломов обеих большеберцовых костей, сообщили в пресс-службе Малосердобинского районного суда.

Травмы вызвали длительную потерю трудоспособности, их квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Водитель полностью признал свою вину. Суд приговорил его к ограничению свободы на два года. Мужчине нельзя будет выезжать за пределы Сердобского района, а также изменять место жительства без уведомления соответствующего органа.

Кроме того, его на два года лишили права управлять транспортными средствами.

Пострадавшая пассажирка подала гражданский иск, который служители Фемиды удовлетворили частично. Виновник ДТП заплатит 700 000 рублей компенсации морального вреда, а на его арестованное имущество (автомобиль BMW 2012 года выпуска и мотоцикл Racer 2013 года выпуска) обратят взыскание.

Пока приговор суда в силу не вступил и может быть обжалован.