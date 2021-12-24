В Пензенской области автобус попал в ДТП, пострадала пассажирка

В четверг, 23 декабря, в Малосердобинском районе в ДТП пострадала 43-летняя женщина, ехавшая в микроавтобусе марки «Газель».
По предварительным данным, в 12:05 на 35-м километре автодороги Колышлей - Малая Сердоба - Саполга столкнулись автомобиль BMW X1 под управлением 57-летнего мужчины и автобус ГАЗ-322132 с 50-летним шофером.
Бригада скорой помощи, прибывшая на место аварии, оказала помощь обоим водителям и отпустила их. Пассажирке автобуса повезло меньше: вместо пункта назначения она оказалась в больнице с травмами.
«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
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