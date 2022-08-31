В Пензенской области уничтожили деревья на 3,5 млн рублей

31.08.2022 | 09:08

В Колышлейском районе при проверке зафиксировали факт уничтожения деревьев на крупную сумму.

В 4-м и 7-м выделах Ермоловско-Степного участкового лесничества были вырублены 105 ясеней и 12 кленов. Их уничтожили до прекращения роста.

Ущерб, причиненный лесному хозяйству, составил более 3,5 млн рублей.

«В настоящее время установлен круг лиц, совершивших нарушение. По данному факту материал направлен в правоохранительные органы, ведется проверка», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Ранее сообщалось, что в Чаадаевском лесничестве в Городищенском районе браконьеры спилили живые и сухие сосны общим объемом древесины 19,95 кубометра. Ущерб лесному хозяйству оценили в 97 233 рубля.