Криминал

В Пензенской области уничтожили деревья на 3,5 млн рублей

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В Колышлейском районе при проверке зафиксировали факт уничтожения деревьев на крупную сумму.

В 4-м и 7-м выделах Ермоловско-Степного участкового лесничества были вырублены 105 ясеней и 12 кленов. Их уничтожили до прекращения роста.

Ущерб, причиненный лесному хозяйству, составил более 3,5 млн рублей.

«В настоящее время установлен круг лиц, совершивших нарушение. По данному факту материал направлен в правоохранительные органы, ведется проверка», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Ранее сообщалось, что в Чаадаевском лесничестве в Городищенском районе браконьеры спилили живые и сухие сосны общим объемом древесины 19,95 кубометра. Ущерб лесному хозяйству оценили в 97 233 рубля.

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Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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Гость||

вам же акцию проводили - сажайте больше, а мы потом спилим

Гость||

Участковой лесничество? Спросите у лесника.

Гость||

Это очереной удар по матушке Природе

Гость||

Ав Ахунах не считали?

Гость||

Лес не валит и не пилит только ленивый. На лесопилку около пыркинского моста лес везут через Лунино. Значит выгодно? Только скока человек в доле?

Гость||

Вырубают леса в Пензенской области хищнически, а чиновники этому способствуют: сдают земли в аренду под вырубку, ушлые предприниматели занимаются вырубкой. Рука руку моет. А о будущей экологической катастрофе никто не думает.


Имя: Гость
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