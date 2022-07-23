Общество

В Пензенской области браконьер спилил деревья почти на 100 тысяч

Печать
Telegram

В Пензенской области вновь выявлен факт незаконной рубки деревьев. Его обнаружили государственные лесные инспекторы в Чаадаевском лесничестве.

Браконьеры спилили живые и сухие сосны общим объемом древесины 19,95 кубометра. Ущерб лесному хозяйству оценивается в 97 233 рубля.

«Материалы по данному факту направлены в отдел полиции для установления виновных лиц и привлечения их ответственности», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Случаи незаконных рубок деревьев в регионе нередки. Так, в июне в Каменском районе «черные лесорубы» спилили 15 живых деревьев: 11 лип, 3 дуба и клен. Ущерб лесному хозяйству составил 429 496 рублей.

Наказание за незаконное уничтожение деревьев бывает суровым. Жителя Пензенской области, спилившего 3 дуба для починки забора, приговорили к 2 годам лишения свободы. Также он должен выплатить ущерб, причиненный лесному фонду, - 735 000 рублей. Из-за этого сельчанин может лишиться земельного участка, на который обратили взыскание судебные приставы.

А вот в Никольском районе браконьера, заготовившего 212 кубометров древесины из сосен и берез и нанесшему ущерб свыше 3,5 млн рублей, приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года и оштрафовали на 300 000 рублей.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
 
Гость||

По местным расценкам на 100тыс. он ветку отпилил?

Гость||

А в Ахунах сосны валят и власти говорят, что это законно, своим людям с деньгами можно, они вне закона.

Гость||

Одного из скольких установили? В Пыркино у многострадального моста чья лесопилка работает? И что? Официалтно они лес валят?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте