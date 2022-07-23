В Пензенской области браконьер спилил деревья почти на 100 тысяч

23.07.2022 | 10:47

В Пензенской области вновь выявлен факт незаконной рубки деревьев. Его обнаружили государственные лесные инспекторы в Чаадаевском лесничестве.

Браконьеры спилили живые и сухие сосны общим объемом древесины 19,95 кубометра. Ущерб лесному хозяйству оценивается в 97 233 рубля.

«Материалы по данному факту направлены в отдел полиции для установления виновных лиц и привлечения их ответственности», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Случаи незаконных рубок деревьев в регионе нередки. Так, в июне в Каменском районе «черные лесорубы» спилили 15 живых деревьев: 11 лип, 3 дуба и клен. Ущерб лесному хозяйству составил 429 496 рублей.

Наказание за незаконное уничтожение деревьев бывает суровым. Жителя Пензенской области, спилившего 3 дуба для починки забора, приговорили к 2 годам лишения свободы. Также он должен выплатить ущерб, причиненный лесному фонду, - 735 000 рублей. Из-за этого сельчанин может лишиться земельного участка, на который обратили взыскание судебные приставы.

А вот в Никольском районе браконьера, заготовившего 212 кубометров древесины из сосен и берез и нанесшему ущерб свыше 3,5 млн рублей, приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года и оштрафовали на 300 000 рублей.