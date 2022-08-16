Неосторожность в поле может стоить жителю Пензенской области свободы

16.08.2022 | 10:35

В Пензенской области решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении жителя региона, по чьей вине сгорели хлеба.

«В начале августе на сельскохозяйственном поле произошел пожар. Была уничтожена яровая пшеница. Ущерб превысил сумму 250 000 рублей», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Виновника возгорания установили. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Наказание, которое грозит мужчине, может быть разным - от штрафа до лишения свободы на срок до 1 года.

Это не первый случай, когда пламя уничтожает урожай. В понедельник, 15 августа, в Белинском районе загорелось пшеничное поле. Пожар прошел площадь в 3 га. По предварительной версии, причиной возгорания тоже могло стать неосторожное обращение с огнем.

В регионе отмечен рост количества возгораний сухой травы и мусора, причем большинство ЧП случилось из-за людской беспечности. До 19 августа установлен IV класс пожарной опасности лесов.