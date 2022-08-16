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Криминал

Неосторожность в поле может стоить жителю Пензенской области свободы

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В Пензенской области решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении жителя региона, по чьей вине сгорели хлеба.

«В начале августе на сельскохозяйственном поле произошел пожар. Была уничтожена яровая пшеница. Ущерб превысил сумму 250 000 рублей», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Виновника возгорания установили. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Наказание, которое грозит мужчине, может быть разным - от штрафа до лишения свободы на срок до 1 года.

Это не первый случай, когда пламя уничтожает урожай. В понедельник, 15 августа, в Белинском районе загорелось пшеничное поле. Пожар прошел площадь в 3 га. По предварительной версии, причиной возгорания тоже могло стать неосторожное обращение с огнем.

В регионе отмечен рост количества возгораний сухой травы и мусора, причем большинство ЧП случилось из-за людской беспечности. До 19 августа установлен IV класс пожарной опасности лесов.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Пензенской области
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

. До 19 августа установлен IV класс пожарной опасности лесов.
А где Москвин?

Гость||

Тебе накой?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«В начале августе на сельскохозяйственном поле произошел пожар. Была уничтожена яровая пшеница. Ущерб превысил сумму 250 000 рублей», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.
В начале августе ..... Где так учат? Какое учебное заведение готовит специалистов?

Гость||

Гость писал(a):

Тебе накой?
хочу его

Гость||

Это дело рук Петуха

Гость||

это дело рук диверсантов с Украины

Гость||

Кто о чем а вшивый о бане...

Имя: Гость
Комментарий:

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