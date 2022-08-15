В Белинском районе сгорела пшеница на трех гектарах поля

15.08.2022 | 17:36

В понедельник, 15 августа, в Белинском районе загорелась пшеница на поле.

Сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного в 15:59. На борьбу с огнем прибыли 7 человек на 3 спецавтомобилях.

Пожар прошел площадь в 3 га. По предварительной версии, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.

«Главной причиной легкомысленного поведения является укоренившееся в сознании большинства людей представление, что пожар в нашей действительности - явление очень редкое. Человеку свойственно думать или надеяться на то, что беда обойдет его стороной. Увы, это не всегда так», - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

В регионе отмечен рост количества возгораний сухой травы и мусора, причем большинство ЧП случилось из-за неосторожного обращения с огнем. До 19 августа установлен IV класс пожарной опасности лесов.