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Происшествия

В Белинском районе сгорела пшеница на трех гектарах поля

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В понедельник, 15 августа, в Белинском районе загорелась пшеница на поле.

Сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного в 15:59. На борьбу с огнем прибыли 7 человек на 3 спецавтомобилях.

Пожар прошел площадь в 3 га. По предварительной версии, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.

«Главной причиной легкомысленного поведения является укоренившееся в сознании большинства людей представление, что пожар в нашей действительности - явление очень редкое. Человеку свойственно думать или надеяться на то, что беда обойдет его стороной. Увы, это не всегда так», - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

В регионе отмечен рост количества возгораний сухой травы и мусора, причем большинство ЧП случилось из-за неосторожного обращения с огнем. До 19 августа установлен IV класс пожарной опасности лесов.

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Источник — фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Пензенской области
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Гость||

Мировой голод надвигается. А здесь пшеница горит. Президент надеятся, что в каждом регионе соберут хороший уродайчто народ не будет голодать. С гектара собирают до 25 тонн пшеницы. Прям диверсия какая то.

Гость||

За такое когда-то расстреливали

Гость||

Петух погулял по полю

Гость||

Гость писал(a):

За такое когда-то расстреливали
хахаххахахаа а сейчас сгорела и хер бы с ней, в пятенрочке по акции хлеб всегда есть

Гость||

Гость писал(a):

За такое когда-то расстреливали
а еще раньше за неправильно брошенный взгляд на кол сажали. Времена меняются.

Гость||

дурачок отписался, на колу вертится

Гость||

Дурачка задницей на паяльную лампу посадить. Пусть за брошенный взгляд, и за написЕнное на снегу слово Сталин поотдувается

Гость||

Гость писал(a):

Дурачка задницей на паяльную лампу посадить. Пусть за брошенный взгляд, и за написЕнное на снегу слово Сталин поотдувается
фантазер ты меня называла

Гость||

Гость писал(a):

. С гектара собирают до 25 тонн пшеницы. Прям диверсия
А ты где такую книжку купил?

Гость||

Напрягают частые встречи с группами велосипедистов.Раньше такого не замечал.Может и зря паникую,но время сейчас неспокойное.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|15.08.2022 18:52|

Дурачка задницей на паяльную лампу посадить. Пусть за брошенный взгляд, и за написЕнное на снегу слово Сталин поотдувается

Тебя придурочшного походу уже сажали, или яйца оторвали вместе с мозгами.

Гость||

Гость писал(a):

С гектара собирают до 25 тонн пшеницы. Прям диверсия
Семена плохие, менять нада

Гость||

придурочшного

_____

Чшто, чшто?

Гость||

Ой! опоздал... простите

Гость||

кукареку кукареку кукареку

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12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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