Пензячка продала жилье и лишилась 8 млн рублей после принятого звонка

24.04.2024 | 11:10

64-летняя пензячка лишилась квартиры и более 8 000 000 рублей после общения с незнакомцами по телефону.

Аферисты позвонили пенсионерке, представились силовиками и сотрудниками банка, стали пугать ее утечкой данных, из-за которой она якобы может лишиться всех своих сбережений, и посоветовали перевести деньги на безопасный счет.

«Женщина не догадывалась, что общается с мошенниками. Будучи введенной в заблуждение, сняла свои накопления и оформила несколько кредитов на общую сумму более 3 000 000 рублей», - сообщила следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Мария Пчелинцева.

Пензячка отправила деньги на продиктованные счета. Однако и после этого мошенники не оставили ее в покое.

«Собеседники убедили пенсионерку продать собственную квартиру, что она и сделала. Вырученные от продажи собственности денежные средства заявительница также перечислила звонившим», - пояснила Мария Пчелинцева.

Общий ущерб составил более 8 000 000 рублей. Только потом женщина поняла, что ее жестоко обманули, и пошла в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Преступников ищут, им грозит до 10 лет лишения свободы.