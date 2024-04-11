В Пензенской области специалисты готовы «поймать пожар» в лесах

11.04.2024 | 12:14

В Пензенской области готовятся к борьбе с лесными пожарами. Какие силы будут задействованы, в четверг, 11 апреля, рассказал директор Лесопожарного центра Алексей Живаев.

«На сегодняшний день еще ни одного лесного пожара не зарегистрировано, но поступают сигналы о задымлении и лесные пожарные выезжают на проверку информации», - сообщил он.

По словам спикера, здесь важна скорость реагирования: чем быстрее специалисты по борьбе с огнем прибывают на место, тем меньшую площадь успевает охватить пламя. У них есть

профессиональное выражение «поймать пожар», то есть вовремя потушить.

«Основная масса лесных пожаров происходит по вине людей, а весна - очень опасный период. В лесу уже все хрустит, очень сухо. Люди приезжают и думают: «Давайте мы полянку отожжем, а через три дня здесь будет зеленая травка». А остановить не могут, и мы получаем лесной пожар», - пояснил Алексей Живаев механизм возникновения возгораний.

Он вспомнил случай, когда один из жителей области, оказавшийся пироманом, сознательно устраивал поджоги возле села Большой Вьяс в Лунинском районе. Его ловили несколько лет и обезвредили в 2023-м.

Еще одну опасность представляют собой палы сухой растительности. «Сейчас идет поднятие залежных земель, бывают древесно-растительные остатки, и некоторые хозяева их не перерабатывают в щепу, а сжигают. Вчера было сообщение об огромном задымлении. Мы выезжали - оказалось, жгут остатки, все было под контролем», - рассказал он.

По словам Живаева, когда сухо, фронт огня на поле может достигать несколько километров и не допустить его в лес очень сложно. Самая эффективная техника в этом случае - тракторы с плугом ПКЛ-70.

Кроме них в распоряжении специалистов имеются бульдозеры, тралы с тягачами КамАЗ, квадроциклы с прицепными модулями, УАЗы, грузовики «Садко Next» и другая техника. В случае нештатных ситуаций есть «Урал-вахта» (вахтовый автомобиль на базе «Урала». - Прим. ред.), который доставляет людей к месту тушения пожаров.

В этом году оснащенность лесопожарной техникой составляет 97%. На обеспечение пожарной безопасности в лесах выделено 59,1 млн руб. Всего же в области действуют 22 лесопожарные станции, на которых работают 150 человек. Штат укомплектован полностью.

Алексей Живаев напомнил, что сейчас гражданам запрещено использовать открытый огонь под кронами деревьев и в местах с сухой травой. Не разрешается бросать спички, окурки и горящую золу из трубок, оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы (бумагу, ткань и др.). А в случае объявления особого противопожарного режима использование открытого огня будет запрещено полностью.

За нарушение правил гражданам грозит штраф в размере от 15 000 до 50 000 рублей. Для юридических лиц он составляет от 100 000 до 1 000 000 рублей. А если лесу причинен ущерб на сумму более 10 000 рублей, то наступает уголовная ответственность - штраф от 300 000 рублей либо лишение свободы на срок от 2 до 10 лет.