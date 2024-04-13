В МЧС напомнили, как сжечь на даче мусор и не заработать штраф

13.04.2024 | 13:10

Многие владельцы загородных участков уже открыли сезон, а остальные сделают это в ближайшее время, когда начнут ходить автобусы по дачным маршрутам (в Пензе их пустят 20 апреля, в Заречном - 28-го). И первое, чем, как правило, начинают заниматься люди на участках, - расчищать территорию от мусора и сухой травы.

При этом нельзя забывать о пожарной безопасности. Из-за нарушения правил дачник может лишиться не только своего домика, но и жизни.

В главном региональном управлении МЧС напомнили, как оборудовать место сжигания отходов на участке. Оно должно быть в виде ямы не менее 30 см глубиной и не более 1 м в диаметре, расположенной как минимум в 15 м от построек.

Если траву и ветки решено сжигать в металлической емкости, например в бочке, то расстояние допустимо сократить вдвое - до 7,5 м. Емкость должна быть без прогаров, с металлической крышкой для быстрого тушения огня.

Дачные труды принято завершать шашлыком или барбекю. Следует помнить: мангал или жаровня должны располагаться на расстоянии не менее чем в 5 м от зданий, при этом убираются все горючие материалы в радиусе 2 м вокруг них.

При использовании открытого огня должны быть наготове первичные средства пожаротушения и мобильное средство связи для вызова пожарных.

В пресс-службе ведомства напомнили, что разведение открытого огня запрещается:

- на торфяных почвах;

- при установлении особого противопожарного режима;

- при поступлении информации о приближающихся сильных порывах ветра;

- под кронами хвойных деревьев;

- при скорости ветра выше 5 м/с, если открытый огонь используется без металлической емкости;

при скорости ветра более 10 метров в секунду.

Ранее пензенцам напомнили, что за нарушение правил пожарной безопасности гражданам грозит штраф в размере 15-50 тысяч рублей. Для юридических лиц он составляет от 100 тысяч до 1 млн рублей. А если лесу причинен ущерб на сумму более 10 тысяч рублей, то наступает уголовная ответственность - штраф от 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от 2 до 10 лет.