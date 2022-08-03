Житель Пензенской области попал в ДТП на угнанной «семерке»

03.08.2022 | 16:13

48-летний житель села Нечаевка Мокшанского района обнаружил пропажу своего автомобиля ВАЗ-2107. Машина, стоявшая возле дома, исчезла.

Сельчанин обратился в полицию. Как выяснилось, на «семерке» не было сигнализации, и это обстоятельство сыграло на руку угонщику.

Вскоре автомобиль обнаружили: на дороге Нечаевка - Отрада он попал в ДТП. За рулем оказался 25-летний житель Нечаевки.

Молодой человек признал вину. По факту угона возбуждено уголовное дело. Теперь любителю прокатиться на чужой машине грозит до пяти лет лишения свободы.

Аналогичное ДТП с трагическим исходом произошло в июне. 20-летний житель Малой Сердобы угнал у односельчанина «Ладу-Приору» и в Саратовской области слетел в кювет. Машина перевернулась, парень погиб на месте.

«Защитите ваш автомобиль, мотоцикл или другое средство передвижения от противоправных посягательств. Установите охранную сигнализацию, используйте другие приспособления. Никогда не оставляйте машину открытой, если в ней никого нет. Закрывайте двери, даже если собираетесь отойти от нее на минуту-другую. Злоумышленникам достаточно нескольких секунд, чтобы совершить кражу, а розыск преступника и похищенного имущества занимает значительно больше времени», - обратились к автовладельцам в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.