Житель Пензенской области разбился на угнанной машине

18.07.2022 | 08:43

Молодой житель Пензенской области попал в ДТП на угнанном автомобиле и погиб. Инцидент произошел 13 июня, однако информацию о нем обнародовали лишь утром в понедельник, 18 июля.

«В полицию Колышлейского района обратился житель села Малая Сердоба 1985 года рождения. Заявитель рассказал, что неизвестное лицо ночью совершило хищение принадлежащего ему автомобиля «Лада-Приора», припаркованного возле дома», - пояснили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Полицейские выехали на место преступления, опросили свидетелей и очевидцев и пришли к выводу, что злоумышленник воспользовался оставленным в замке зажигания ключом.

Вскоре личность угонщика была установлена. Машину нашли на территории Татищевского района Саратовской области, где она попала в ДТП.

«13 июня 2022 года в 5:50 на 593-м км автодороги Нижний Новгород - Саратов водитель (мужчина 2002 года рождения), управляя транспортным средством «Лада-Приора», допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием», - сообщили представители саратовского управления ГИБДД.

Молодой человек (им оказался односельчанин владельца машины) погиб на месте. Преступление, которое привело его к гибели, было не первым. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности.