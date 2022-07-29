Криминал

В Пензе после гибели рабочего на стройке возбудили уголовное дело

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В Пензе возбудили уголовное дело по факту гибели 39-летнего мужчины на одной из строительных площадок. Трагедия произошла утром во вторник, 26 июля, в Октябрьском районе.

«По данным следствия, мужчина 1983 года рождения, фактически выполнявший обязанности рабочего при осуществлении уборочных работ на одном из строительных объектов по улице Рахманинова, упал с высоты первого этажа строящегося многоквартирного жилого дома», - пояснили в региональном СУ СКР.

Ранее сообщалось, что под мужчиной сломалась деревянная доска, использовавшаяся вместо перекрытия. При падении он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Дело возбудили по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и работника строительной организации, ответственного за соблюдение требований охраны труда. Расследование продолжается», - подчеркнули в СУ СКР.

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Гость||

было тело теперь будет дело

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