Происшествия

На стройплощадке в Пензе погиб разнорабочий

Печать
Telegram

В Пензе 39-летний мужчина погиб на строительной площадке. Трагедия произошла утром во вторник, 26 июля, в Октябрьском районе.

«В 8:09 в отдел полиции № 2 УМВД России по г. Пензе поступило сообщение о том, что при уборке строительного мусора на первом этаже строящегося жилого дома при надломе деревянной доски, лежащей вместо перекрытия, упал разнорабочий», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Мужчина 1983 года рождения скончался на месте от полученных травм.

По данному факту будет проведена проверка. Следователи установят все обстоятельства гибели мужчины и примут процессуальное решение.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

бабы ещё нарожают

Гость||

Гость писал(a):

бабы ещё нарожают
Господа модераторы! удаляйте неадекватные идиотские комменты сразу!! Шутить на эту тему может только больной на всю голову!

Гость||

это как надо упасть с первого этажа чтоб насмерть разбиться

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По данному факту будет проведена проверка. Следователи установят все обстоятельства гибели мужчины и примут процессуальное решение.
Бла-бла-бля.

Гость||

Гость писал(a):

Господа модераторы! удаляйте неадекватные идиотские комменты сразу!! Шутить на эту тему может только больной на всю голову!
Это ты так думаешь.А у меня совершенно другое мнение и чёрный юмор имеет место быть везде.

Гость||

Разнорабочим он же не депутат и не чинуша, и не мент и не нацгвардеец. И вообще, человек ли он?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте