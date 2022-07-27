На стройплощадке в Пензе погиб разнорабочий

27.07.2022 | 09:38

В Пензе 39-летний мужчина погиб на строительной площадке. Трагедия произошла утром во вторник, 26 июля, в Октябрьском районе.

«В 8:09 в отдел полиции № 2 УМВД России по г. Пензе поступило сообщение о том, что при уборке строительного мусора на первом этаже строящегося жилого дома при надломе деревянной доски, лежащей вместо перекрытия, упал разнорабочий», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Мужчина 1983 года рождения скончался на месте от полученных травм.

По данному факту будет проведена проверка. Следователи установят все обстоятельства гибели мужчины и примут процессуальное решение.