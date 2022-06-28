Криминал

В Пензе возбуждено дело о гибели человека под рухнувшим краном

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В Пензе возбуждено уголовное дело по факту гибели 73-летнего мужчины на рабочем месте.

Трагедия произошла в понедельник, 27 июня, около 22:00 на строительной площадке на улице 65-летия Победы (микрорайон Дальнее Арбеково). На сторожевую будку рухнул башенный кран.

«Охранник, находившийся в помещении, получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Мужчина 1949 года рождения скончался на месте происшествия», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Ранее публиковавшаяся федеральными СМИ информация о том, что пострадал также крановщик, не подтвердилась: по словам Татьяны Махницкой, в кабине крана никого не было.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства ЧП и лицо, ответственное за соблюдение правил безопасности при ведении строительных работ.

Также проверку исполнения требований законодательства о промышленной безопасности и охране труда на объекте, использующем башенный кран, проводит надзорный орган. На место происшествия выезжал прокурор Октябрьского района Пензы Александр Плющ.

«В случае выявления нарушений будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования», - проинформировала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость||

Да, вот и задумаешься о превратностях судьбы. Ведь вариантов у крана упасть в какую из сторон было не мало.

Гость||

Надо искать кому это выгодно.

Гость||

Опять бедолагу инженеришку засудят, а директор, который тупо забил на все правила (обычно на охрану труда просто не выделяют средств!) будет дальше денюжки грести...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В случае выявления нарушений
Так как остальные краны в Пензе не упали, значит валить на грозу и ветер не имеет смысла. Значит нарушения были.

Гость||

Гость писал(a):

Надо искать кому это выгодно.
Плющу?

Гость||

То рабочий упал с высоты,то кран упал...

Гость||

Бабке денег было мало,она деда из дома выперла?Накой?Зачем?

Гость||

Или акула была глухая,или свисток сломался.((

Гость||

Утром писали что кроновщика еще увезли в тяжелом состоянии, теперь тишина, решили замять, так как это уголовка?

Имя: Гость
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