В Пензе возбуждено дело о гибели человека под рухнувшим краном

28.06.2022 | 12:26

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту гибели 73-летнего мужчины на рабочем месте.

Трагедия произошла в понедельник, 27 июня, около 22:00 на строительной площадке на улице 65-летия Победы (микрорайон Дальнее Арбеково). На сторожевую будку рухнул башенный кран.

«Охранник, находившийся в помещении, получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Мужчина 1949 года рождения скончался на месте происшествия», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Ранее публиковавшаяся федеральными СМИ информация о том, что пострадал также крановщик, не подтвердилась: по словам Татьяны Махницкой, в кабине крана никого не было.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства ЧП и лицо, ответственное за соблюдение правил безопасности при ведении строительных работ.

Также проверку исполнения требований законодательства о промышленной безопасности и охране труда на объекте, использующем башенный кран, проводит надзорный орган. На место происшествия выезжал прокурор Октябрьского района Пензы Александр Плющ.

«В случае выявления нарушений будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования», - проинформировала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.