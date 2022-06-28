Происшествия

В Пензе упал строительный кран, погиб мужчина

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В ночь на вторник, 28 июня, в Дальнем Арбекове рухнул строительный кран. Инцидент произошел около 22:00, местные жители рассказали о случившемся в районном чате в Viber и поделились многочисленными фотографиями и видео.

На одном из них запечатлен момент падения. В это время в городе бушевала непогода: дул порывистый ветер, шел сильный дождь.

Конструкция упала на сторожку, в которой находился охранник. По словам очевидцев, мужчина погиб: «Там его будка в лепешку».

На месте происшествия работали сотрудники МЧС и пожарно-спасательного центра. Они достали тело жертвы (судя по кадрам, мужчине 50-60 лет) из сторожки и транспортировали его в спецавтомобиль.

По сообщениям федеральных СМИ, также пострадал крановщик, который якобы находился в кабине и выпал из нее.

Официально случившееся пока никто не прокомментировал.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото и видео invite.viber.com
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Гость||

Пьянь какая то усерается с утряни, почитать нечего

Гость||

Хрясть!

Гость||

Гость писал(a):

Первый дурачок откомментировал, ждем следующего
Коммент,как корова в воду пукнула...))))))

Гость||

Бабы ещё нарожают

Гость||

Гость писал(a):

Первый дурачок откомментировал, ждем следующего

Коммент,как корова в воду пукнула...))))))

Товарищ отделкой занимается, сплиты ставит.Насмотрелся на объектах и наслушался.Когда воочию,всё скажем так,мягко,иногда увидишь-жесть просто.Про сикось-накось молчу.Имитация.Эрзац.Зато красиво,всё под камерами,охранники и за заборами........

Гость||

Гость писал(a):

Бабы ещё нарожают
О,опохмелился,вылез зародыш.)

Гость||

Какому то чудаку на букву "М",теперь с этим жить придётся до конца дней своих.

Гость||

Бедные мужчины погибшие..а если бы он днем рухнул?Ветер не сильный был!

Гость||

Гость писал(a):

Товарищ отделкой занимается, сплиты ставит.Насмотрелся на объектах и наслушался.
Так бы сразу и сказали, что вы дурачок. Мы бы и время не тратили.

Гость||

Не переживайте, скоро поднимут. Скачите мимо.

Гость||

Тибе накой?

Гость||

Кран сначала проехал метров 20 по рельсам, потом начала поворачиваться стрела по вертру, и следом кран сразу начал заваливаться. Хорошо, не задел при падении второй кран, который ближе к жило у до у стоит, иначе жертв было бы гораздо больше.

Светлая память охраннику, которого убило в раздавленной в кашу сторожке.

Гость||

Бабы ещё нарожают.

Гость||

Застройщик - Территория жизни. Качество ниже - цены выше.

Гость||

Гость писал(a):

Тибе накой?
Скачи мимо.

Имя: Гость
Комментарий:

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