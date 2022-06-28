В Пензе упал строительный кран, погиб мужчина

28.06.2022 | 07:53

В ночь на вторник, 28 июня, в Дальнем Арбекове рухнул строительный кран. Инцидент произошел около 22:00, местные жители рассказали о случившемся в районном чате в Viber и поделились многочисленными фотографиями и видео.

На одном из них запечатлен момент падения. В это время в городе бушевала непогода: дул порывистый ветер, шел сильный дождь.

Конструкция упала на сторожку, в которой находился охранник. По словам очевидцев, мужчина погиб: «Там его будка в лепешку».

На месте происшествия работали сотрудники МЧС и пожарно-спасательного центра. Они достали тело жертвы (судя по кадрам, мужчине 50-60 лет) из сторожки и транспортировали его в спецавтомобиль.

По сообщениям федеральных СМИ, также пострадал крановщик, который якобы находился в кабине и выпал из нее.

Официально случившееся пока никто не прокомментировал.