Пензенская учительница не признала вину в дискредитации ВС РФ

17.04.2022 | 09:43

Учитель английского языка пензенского училища олимпийского резерва Ирина Ген дала показания по делу о дискредитации Вооруженных Сил РФ.

Об этом сообщил портал «РИА Новости» со ссылкой на адвоката подозреваемой Александра Федулова.

Педагога с более чем 20-летним стажем обвинили в нарушении части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ). Ранее правозащитник и общественный деятель Павел Чиков рассказал, что пезячку подозревают в дискредитации Вооруженных Сил РФ по части 1 статьи 207.3 УК РФ.

По предварительным данным, во время урока Ирина Ген высказала свою позицию о спецоперации на Украине, объясняя ученикам, почему они не смогут поехать на соревнования в Европу. Один из присутствовавших включил диктофон. Запись в итоге оказалась у правоохранителей.

В данный момент учительница находится под подпиской о невыезде, из училища она уволилась. 15 апреля ее допросили следователи, свою вину в инкриминируемом деянии женщина не признала.

Расследование уголовного дела продолжается. Санкция второй части статьи предусматривает наказания от штрафа в 3-5 млн рублей до лишения свободы на срок 5-10 лет, а первой части - более мягкие: штрафом в размере от 700 тыс. до 1,5 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до 18 месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.