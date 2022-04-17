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Криминал

Пензенская учительница не признала вину в дискредитации ВС РФ

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Учитель английского языка пензенского училища олимпийского резерва Ирина Ген дала показания по делу о дискредитации Вооруженных Сил РФ.

Об этом сообщил портал «РИА Новости» со ссылкой на адвоката подозреваемой Александра Федулова.

Педагога с более чем 20-летним стажем обвинили в нарушении части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ). Ранее правозащитник и общественный деятель Павел Чиков рассказал, что пезячку подозревают в дискредитации Вооруженных Сил РФ по части 1 статьи 207.3 УК РФ.

По предварительным данным, во время урока Ирина Ген высказала свою позицию о спецоперации на Украине, объясняя ученикам, почему они не смогут поехать на соревнования в Европу. Один из присутствовавших включил диктофон. Запись в итоге оказалась у правоохранителей.

В данный момент учительница находится под подпиской о невыезде, из училища она уволилась. 15 апреля ее допросили следователи, свою вину в инкриминируемом деянии женщина не признала.

Расследование уголовного дела продолжается. Санкция второй части статьи предусматривает наказания от штрафа в 3-5 млн рублей до лишения свободы на срок 5-10 лет, а первой части - более мягкие: штрафом в размере от 700 тыс. до 1,5 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до 18 месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Первый представился.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

почему они не смогут поехать на соревнования в Европу.
Потому что потому!

В.В. Путин.

Гость||

Из определения "публичное распространение", а учитель разве собрал публику и выкрикивал лозунги? Это частная беседа, можно сказать интимная, тет-а- тет. Вот ученик как раз нарушил, право частной и личной свободы и то скорее моральное право. Ведь понимать надо, что ученик может выстрелить и с другого конца своими записями и дальше наносить вред обществу, без зазарения совести.

Гость||

Свобода совести из конституции

"Каждому гарантируется свобода совести, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними."

Гость||

Молодец.Будет гнуть свою линию-ей зачтется.Здравый смысл победит.

Гость||

Ну уж если людей хватают за чтение Конституции, за цитаты из речи путина и даже за пустые листки без надписей, то был бы человек, а статья найдётся.

Однажды даже немого повязаля за выкрикавание антправительственных лозунгов.

Гость||

Она молодец

Имя: Гость
Комментарий:

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