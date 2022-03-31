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Криминал

В Пензе учительнице инкриминируют фейк о Вооруженных силах России

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В Пензе 55-летняя преподавательница иностранного языка первой квалификационной категории более чем с 20-летним стажем Ирина Г. стала фигуранткой дела по части 2 статьи 207.3 УК РФ о фейках про Вооруженные силы РФ.

Согласно открытым данным, она числится педагогом училища олимпийского резерва.

По информации телеграм-канала Baza, две ученицы-спортсменки спросили учительницу, почему они не поедут на соревнования в Европу, где планировали выступить.

Преподавательница попыталась объяснить девочкам ситуацию и «сказала вслух несколько запрещенных сейчас слов», а также «высказала и свою позицию о спецоперации на Украине, которая в корне отличается от государственной».

Один из учеников включил диктофон, после чего запись попала в правоохранительные органы.

30 марта в отношении Ирины Г. было возбуждено уголовное дело. Статья предусматривает различное наказание - от штрафа в размере 3-5 миллионов рублей до лишения свободы на срок 5-10 лет.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Не дети, а Иуды растут

Гость||

Дети патриоты своей страны,а училка ... Ну Вы поняли!

10 лет ей,без права переписки.

Гость||

А какие слова сейчас запрещены????? Огласите, пожалуйста, весь список!!!

Гость||

Ребёночек тридцать серебренников заработал. Далеко пойдет.

Гость||

Ура,товарищи, ура! Дело Павлика Морозова процветает! Кстати,я-только за! Истинных патриотов растим,истинных!

Гость||

Охренеть!!! Уже вещи своими именами нельзя называть.9 мая день победы в великой отечественной спецоперации будем отмечать? Быстрее бы эти бездари сгинули в небытие.

Гость||

Вот интересно послушать позицию педагога,что там не так сказано.А пигалицу эту вместо Европы отправить раненых с поля боя выносить в днре,нет преград для патриотов.

Гость||

Спецоперация спецоперацией, а обед по расписанию. Спецоперация все спишет. Лишь бы не было спецоперации. Сейчас так надо говорить?

Гость||

Нет анонса новости и нет никакой информации, кроме слова фейк. Что конкретно она сделала, чтобы другим ничего не инкриминировали? Чего темнить, информ? Что это за подача новостей?

Гость||

Запрещены слова- война, взрыв, пожар, наводнение, увольнение, падение

Гость||

Ну чтож учительница,не могла детям про происки Америки и Запада рассказать,и про то как укронацики бомбят собственные дома? К примеру,у Мельниченко ловко получается,смело рубит правду-матку

Гость||

Гость писал(a):

Дети патриоты своей страны,а училка ... Ну Вы поняли!

10 лет ей,без права переписки.

кастрировать тебя сначала, а потом... ну вы поняли.

Гость||

Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек!

( Как думаете - это не фейк случаем?)

Гость||

Ну, теперь очень интересная жизнь у ребеночка, который на училку донес, начнется.

Гость||

Сначала Соросовский дырявый Иван-конь,затем такая вот учительница и спрашиваем: Откуда выродки,предатели Отчизны.

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Имя: Гость
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