В Пензе учительнице инкриминируют фейк о Вооруженных силах России

31.03.2022 | 17:37

В Пензе 55-летняя преподавательница иностранного языка первой квалификационной категории более чем с 20-летним стажем Ирина Г. стала фигуранткой дела по части 2 статьи 207.3 УК РФ о фейках про Вооруженные силы РФ.

Согласно открытым данным, она числится педагогом училища олимпийского резерва.

По информации телеграм-канала Baza, две ученицы-спортсменки спросили учительницу, почему они не поедут на соревнования в Европу, где планировали выступить.

Преподавательница попыталась объяснить девочкам ситуацию и «сказала вслух несколько запрещенных сейчас слов», а также «высказала и свою позицию о спецоперации на Украине, которая в корне отличается от государственной».

Один из учеников включил диктофон, после чего запись попала в правоохранительные органы.

30 марта в отношении Ирины Г. было возбуждено уголовное дело. Статья предусматривает различное наказание - от штрафа в размере 3-5 миллионов рублей до лишения свободы на срок 5-10 лет.