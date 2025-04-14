Названы средние зарплаты пензенских учителей и воспитателей

14.04.2025 | 09:43

Зарплаты пензенских учителей и воспитателей детских садов не самые низкие в стране, но далеки от регионов - лидеров по этим показателям. Это следует из отчета о состоянии системы образования в субъектах Российской Федерации за 2024 год, который опубликовало Минпросвещения.

Ссылаясь на официальную статистику, ведомство указало, что воспитатели в Пензенской области получали в среднем 40 404 рублей. Для сравнения: самые низкие зарплаты оказались в детских садах Дагестана (29 782 рубля), Чечни (29 820), Карачаево-Черкесии (31 612), Крыма (32 501) и Ингушетии (32 983).

Пензенские учителя, по официальным данным, в 2024 году в среднем получали 42 815 рублей. По этому показателю регион ближе к группе самых низких зарплат.

Так, меньше всех в 2024 году учителям платили в Ингушетии (31 125 рублей), Чечне (34 486), Карачаево-Черкесии (37 097), Дагестане (38 133) и Мордовии (40 095). А самые высокие зарплаты - в школах Чукотки (192 414 рублей), Ямало-Ненецкого автономного округа (170 830), Магаданской области (160 125), Москвы (143 820) и Сахалинской области (143 124).

В Минпросвещения указали, что в 2024 году в детсадах Пензенской области трудились 4 998 педагогических работников (на 238 человек меньше, чем в 2023-м), а в школах - 9 610.