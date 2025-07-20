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Учеба

С 1 сентября историю в школах будут изучать иначе

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С 1 сентября 5-7-е классы в школах перейдут на новую программу, по которой историю будут изучать три часа в неделю вместо двух, сообщили в Министерстве просвещения России.

У 8-х и 9-х классов пока все останется по-прежнему. На предмет будет выделяться два часа в неделю (включая модуль «Введение в новейшую историю России» в 9-м классе).

С 1 сентября 2026 года снова ожидаются нововведения. На другую программу перейдут уже 8-е и 9-е классы.

У первых увеличится число уроков истории до трех в неделю. У вторых оно не изменится, но модуль «Введение в новейшую историю России» изучаться не будет.

Для 10-х и 11-х классов новшеств не запланировано.

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