С 1 сентября историю в школах будут изучать иначе

20.07.2025 | 12:02

С 1 сентября 5-7-е классы в школах перейдут на новую программу, по которой историю будут изучать три часа в неделю вместо двух, сообщили в Министерстве просвещения России.

У 8-х и 9-х классов пока все останется по-прежнему. На предмет будет выделяться два часа в неделю (включая модуль «Введение в новейшую историю России» в 9-м классе).

С 1 сентября 2026 года снова ожидаются нововведения. На другую программу перейдут уже 8-е и 9-е классы.

У первых увеличится число уроков истории до трех в неделю. У вторых оно не изменится, но модуль «Введение в новейшую историю России» изучаться не будет.

Для 10-х и 11-х классов новшеств не запланировано.