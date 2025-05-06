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Учеба

В Пензе определили лучшего преподавателя колледжа

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В Пензе во вторник, 6 мая, подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года».

В этом году в конкурсе участвовали 45 преподавателей и мастеров производственного обучения из 19 образовательных организаций региона. В финал вышли 14 человек.

«Региональный этап включал в себя два конкурсных мероприятия: «Я - Мастер» и «Мастер-класс», - рассказали в министерстве образования области.

Конкурсанты в рамках этапа «Я - Мастер» должны были продемонстрировать методическую компетентность, опыт в подготовке обучающихся, основанный на передовых технологиях, а также результаты своей профессиональной деятельности.

Во время этапа «Мастер-класс» участники конкурса проводили открытые занятия, чтобы показать свои умения.

«Педагоги продемонстрировали свое мастерство в различных направлениях деятельности: сварочные технологии, электротехника, организация перевозок на железнодорожном транспорте, фитодизайн, педагогика, поварское и кондитерское дело, физическая культура, ресторанный сервис, декоративно-прикладное искусство и других», - добавили в минобре.

Победительницей стала преподаватель Пензенского колледжа современных технологий переработки и бизнеса Сабина Сагандыкова. Ей вручили ноутбук, диплом и цветы. Сагандыкова поедет в Курск на всероссийский этап конкурса.

Остальных участников состязаний наградили благодарственными письмами, призами от регионального минобра и областной организации Общероссийского профсоюза образования.

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Источник — фото областного минобра
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