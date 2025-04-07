Названы финалисты конкурса «Учитель года Пензенской области»

07.04.2025 | 13:22

В понедельник, 7 апреля, Пензе стартовал финал конкурса «Учитель года Пензенской области – 2025». В него вышли 15 участников.

На конкурс от каждого района (города) выдвигался один кандидат - победитель муниципального этапа. Управлению образования Пензы разрешалось выставить 3 кандидатуры. Все они приняли участие в заочном этапе, который проходил в марте. Он включал три испытания: «Медиавизитка», «Просветительское мероприятие» и «Мастер-класс».

После того как жюри изучило поступившие материалы, были отобраны 15 сильнейших участников, набравших максимальное количество баллов. Этим педагогам предстоит очно пройти два испытания: «Урок» и «Воспитательное событие».

В финал попали:

1. Будникова Марина Владимировна, учитель истории школы № 2 с. Грабово им. Героя России С. В. Кустова Бессоновского района.

2. Голованова Аннета Андреевна, учитель истории и обществознания школы № 64 г. Пензы.

3. Егорушин Олег Юрьевич, учитель физики и информатики школы п. Сахзавод Бековского района.

4. Загуменнова Наталья Михайловна, учитель информатики школы № 1 р. п. Мокшан.

5. Каменская Елена Юрьевна, учитель начальных классов школы № 1 р. п. Мокшан.

6. Китаева Алена Юрьевна, учитель информатики школы с. Вадинск.

7. Кулясова Алевтина Алексеевна, учитель биологии лицея № 2 г. Сердобска.

8. Матюшина Екатерина Владимировна, учитель труда (технологии) школы им. М. Ю. Лермонтова с. Засечного Пензенского района.

9. Мурылев Илья Валерьевич, учитель истории школы № 221 г. Заречного.

10. Новоселов Алексей Викторович, учитель основ безопасности и защиты Родины школы с. Студенки им. А. И. Бородина Белинского района.

11. Носикова Татьяна Александровна, учитель английского языка лицея р. п. Земетчино.

12. Тарасов Евгений Александрович, учитель физики и математики школы р. п. Шемышейка.

13. Удилина Екатерина Сергеевна, учитель русского языка и литературы школы № 60 г. Пензы.

14. Хлопаева Станислава Максимовна, учитель русского языка и литературы гимназии № 4 «Ступени» г. Пензы им. Н. М. Пазаева.

15. Хряпова Анастасия Владимировна, учитель математики школы села Русский Камешкир.

Финал будет проходить с 7 по 11 апреля.

В прошлом году победу одержала преподаватель русского языка и литературы гимназии № 1 г. Пензы Ирина Полякова. Она же получила главный приз - ключи от автомобиля «Лада-Гранта» стоимостью 855 000 рублей, а также сертификат на 150 000.

В этом году победителю тоже подарят машину.