Стало известно, что получат призеры областного конкурса «Учитель года»

07.04.2025 | 19:36

В региональном минобре рассказали, какие награды ждут участников конкурса «Учитель года Пензенской области - 2025». Его финал стартовал в понедельник, 7 апреля.

Победитель станет обладателем автомобиля, 150 000 рублей, статуэтки большого пеликана и диплома. За вторые места призерам дадут по 100 000 рублей, за третьи - по 70 000.

Тем, кто окажется сильнее в номинациях очного этапа конкурса, выплатят по 50 000 рублей. Победители заочного этапа получат по 30 000.

Всем участникам вручат статуэтки малого пеликана, дипломы, цветы и подарки, в том числе от спонсоров.

В финале конкурса борются 15 сильнейших педагогов, набравших максимальное количество баллов на заочном этапе. До 11 апреля учителя пройдут два очных испытания, а жюри определит победителей.

В прошлом году победу одержала преподаватель русского языка и литературы гимназии № 1 г. Пензы Ирина Полякова. Она же получила главный приз - ключи от автомобиля «Лада-Гранта» стоимостью 855 000 рублей, а также сертификат на 150 000.