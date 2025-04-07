Сетевое издание|18+|Вторник|8 апр 2025|01:19
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+10oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+5oC
+6oC
Завтра | Облачно |
 

Учеба

Стало известно, что получат призеры областного конкурса «Учитель года»

Печать
Telegram

В региональном минобре рассказали, какие награды ждут участников конкурса «Учитель года Пензенской области - 2025». Его финал стартовал в понедельник, 7 апреля.

Победитель станет обладателем автомобиля, 150 000 рублей, статуэтки большого пеликана и диплома. За вторые места призерам дадут по 100 000 рублей, за третьи - по 70 000.

Тем, кто окажется сильнее в номинациях очного этапа конкурса, выплатят по 50 000 рублей. Победители заочного этапа получат по 30 000.

Всем участникам вручат статуэтки малого пеликана, дипломы, цветы и подарки, в том числе от спонсоров.

В финале конкурса борются 15 сильнейших педагогов, набравших максимальное количество баллов на заочном этапе. До 11 апреля учителя пройдут два очных испытания, а жюри определит победителей.

В прошлом году победу одержала преподаватель русского языка и литературы гимназии № 1 г. Пензы Ирина Полякова. Она же получила главный приз - ключи от автомобиля «Лада-Гранта» стоимостью 855 000 рублей, а также сертификат на 150 000.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте