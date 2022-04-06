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Криминал

Убийство девочки в Тепличном: суд отказал в смягчении приговора

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В среду, 6 апреля, вступил в силу приговор 43-летнему жителю Пензенского района, который убил 14-летнюю школьницу в Тепличном.

Все случилось 22 мая 2020 года, когда мужчина в лесополосе встретил несовершеннолетнюю пензячку.

«Он совершил в отношении потерпевшей преступление сексуального характера, в процессе которого нанес не менее 10 ударов не установленным следствием тупым твердым предметом в область головы, шеи и туловища», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Ударов злоумышленнику показалось мало, и он, опасаясь, что девочка обратится в полицию, сдавил ее шею неизвестным предметом. В итоге школьница скончалась на месте от асфиксии.

23 мая тело подростка нашли в лесополосе. В ночь с 25 на 26 мая злоумышленник был задержан, во время следствия он находился под стражей.

В суде мужчина отрицал свою вину и просил вынести оправдательный приговор.

«В ходе судебного заседания государственный обвинитель отказался от ранее предъявленного обвинения по статье 131 УК РФ («Изнасилование») из-за отсутствия достаточных доказательств, подтверждающих виновность гражданина в совершении этого преступления», - добавили в пресс-службе.

При вынесении решения служители Фемиды учли, что в 2000 году обвиняемый уже совершал аналогичное преступление, был признан виновным в убийстве девочки в Колышлее и приговорен к 15 годам лишения свободы. Спустя 4 года после освобождения, имея непогашенную и неснятую судимость, злоумышленник вновь убил и покусился на половую неприкосновенность 14-летней горожанки. Суд усмотрел в этом опасный рецидив преступлений.

В итоге мужчину приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима. Также в пользу матери погибшей с него взыскали компенсацию морального вреда в размере 1 000 000 рублей и материальный ущерб, причиненный преступлением.

«Осужденный и его защитник подали апелляционные жалобы, которые судебной коллегией по уголовным делам Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции оставлены без удовлетворения», - заключили в пресс-службе.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото пресс-службы Пензенского областного суда
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Гость||

Нужно отменять мораторий на смертную казнь!

Гость||

Этих нелюдей надо уничтожать не жалея! И ничего не мешает сейчас отменить мораторий.

Гость||

Гость писал(a):

Этих нелюдей надо уничтожать не жалея! И ничего не мешает сейчас отменить мораторий.
да таких только крематорий исправит а не мортарий

Имя: Гость
Комментарий:

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