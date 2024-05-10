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Криминал

22-летний пензенец угнал машину назло бывшей жене

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22-летний пензенец угнал автомобиль приятеля-сверстника из-за обиды на женщину.

Преступление было совершено в период с 26 по 29 апреля. ВАЗ-2114 стоял возле дома владельца. Обнаружив пропажу, он обратился в полицию.

22-летний пензенец угнал машину назло бывшей жене

Следственно-оперативная группа обследовала стоянку, опросила свидетелей и в конце концов обнаружила похищенное авто на территории гаражного массива.

Злоумышленника тоже нашли, он во всем признался и рассказал о ревности, сжигавшей его изнутри: бывшая жена стала жить с этим самым приятелем.

22-летний пензенец угнал машину назло бывшей жене

Пензенец решил отомстить.

«Воспользовавшись тем, что машина не была оборудована сигнализацией, он разбил стекло и проник в салон автомобиля, запустил двигатель, замкнул провода замка зажигания и уехал. После этого, чтобы угнанный автомобиль не смогли обнаружить, он спрятал его на территории гаражей», - пояснили в пресс-службе регионального УМВД России.

22-летний пензенец угнал машину назло бывшей жене

В отношении горожанина возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

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Источник — фото областного УМВД РФ
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