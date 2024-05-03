В Пензе 8-летний ребенок потерялся в дачном поселке

03.05.2024 | 09:57

В четверг, 2 мая, в пензенском СНТ «Восход» на Барковке потерялся 8-летний ребенок. Мальчик заигрался на улице и неожиданно для себя оказался в незнакомом месте.

Хватившись ребенка, взрослые немедленно обратились в полицию. В 14:30 информация была передана всем автоэкипажам Росгвардии.

Не прошло и 10 минут, как у одного из коттеджей в другой части поселка росгвардейцы заметили подходящего по приметам мальчика.

Его окликнули по имени, он отозвался и сказал, что заблудился и не может найти дорогу к своему дому.

«Стражи порядка успокоили ребенка и привезли к родителям», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.