Сельчанка лишилась полумиллиона рублей в надежде на легкий заработок

11.05.2024 | 13:29

Жительнице Колышлейского района позвонил незнакомец и сделал соблазнительное предложение - быстро и без особых усилий заработать на инвестициях.

Впечатленная перспективами сельчанка решила, что ей представился шанс добиться финансового успеха. Собеседник рассказал, что для участия в биржевых торгах необходимо внести деньги на игровую платформу.

«Женщина не догадывалась, что общается с мошенником. Следуя инструкциям, она перечислила на предоставленный им банковский счет около 500 тысяч рублей», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Однако вложенные деньги не принесли ожидаемой прибыли. Попытки вернуть средства закончились фиаско. Поняв, что жестоко обманута, жертва афериста обратилась в полицию.

По факту мошенничества в крупном размере возбужденно уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

«Если вам гарантируют доход значительно выше, чем в банках с надежной репутацией, предлагают заработать большие деньги на участии в биржевых торгах или спортивных событиях, помните: так действуют мошенники! Прежде чем предпринимать какие-либо действия, почитайте в интернете отзывы на подобные финансовые схемы. Посоветуйтесь с родными, друзьями, знакомыми - всеми, к кому вы можете обратиться за помощью и советом», - рекомендуют пензенские полицейские.