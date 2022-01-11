Криминал

Смертельное ДТП с автобусом под Пензой: расследование окончилось

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В Пензе окончилось расследование уголовного дела, возбужденного после смертельного ДТП на трассе М5 в Чемодановке, материалы направили в Бессоновский районный суд.

10 мая 2021 года в 20:20 на 652-м километре в Чемодановке столкнулись фура Renault с полуприцепом и рейсовый автобус, направлявшийся из Пензы в Кижеватово.

Водитель грузовика - 74-летний житель Псковской области - не справился с управлением и врезался в автобус, который остановился, чтобы высадить пассажиров.

«В результате заноса грузового транспортного средства произошел наезд на пешеходов, двигавшихся по обочине от автобуса в сторону нерегулируемого пешеходного перехода. В ДТП погибла 16-летняя жительница села Чемодановка, здоровью еще двух жительниц Чемодановки в возрасте 17 лет и 31 года был причинен тяжкий вред», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Старший помощник руководителя регионального СУ СК России Татьяна Махницкая уточнила, что шофер признал свою вину.

«Он пояснил, что примерно за 30 метров от автомобиля увидел людей, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и применил экстренное торможение. Его грузовик с полуприцепом сложился и стал неуправляемым, после чего ударил автобус и съехал в кювет правой обочины», - добавила Светлана Артамонова.

Мужчине предъявили обвинение, ему грозит до пяти лет колонии с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

до пяти лет колонии с лишением права занимать определенные должности
Фуровод это должность????

Гость||

Петух бушует опять!

Гость||

Гость писал(a):

до пяти лет колонии с лишением права занимать определенные должности

Фуровод это должность????

Ну что вы право как в первый раз. ПИ сами не понимают какую чушь несут.

Гость||

Гость писал(a):

Фуровод это должность???
Простите, вы дурачёк?

Гость||

Гость писал(a):

это должность?
Дурачку неведомо, что человек может не за руль сесть, а например, пойти завгаром и т.п. Вот некоторые должности ему и закрыли.

Гость||

Сколько годиков 94

Гость||

А 74 годика это не перебор для водилы фур? Дедуля девушку на тот свет отправил и двух покалечил. Может и тех кто его за руль посадил привлечь? Максимум самокат после 70 , если отказывают реакция и зрение пусть только сам калечится

Гость||

Милый дурачок, а знаешь ли ты, каков обычный возраст пилотов, командиров экипажей, пассажирских лайнеров?

Имя: Гость
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