Едва не зарубивший сожителя матери сельчанин сбежал от расправы в лес

29.12.2021 | 12:10

47-летний житель села Верхняя Елюзань Городищенского района предстал перед судом по обвинению в покушении на убийство.

Преступление произошло 20 мая. Сельчанин вместе со своей подругой пришел в гости к матери и ее гражданскому мужу. Вчетвером они сели за стол, но мирный разговор между мужчинами вскоре перешел в конфликт, а затем в потасовку.

Гость схватил топор, повалил хозяина на пол и трижды ударил его по голове и шее. Решив, что убил сожителя матери, злоумышленник кинулся в бега, выбросив топор на улице.

До следующего утра он прятался в лесу, опасаясь, что с ним расправятся родственники жертвы. Когда же елюзанец вернулся в село, его задержали сотрудники полиции.

Жертву нападения удалось спасти благодаря своевременной помощи медиков.

«Сельчанин полностью признал вину и раскаялся. Его приговорили к 6 годам 2 месяцам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.