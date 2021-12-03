Три удара топором: под Городищем мужчине нанесли легкий вред

03.12.2021 | 08:13

В Городищенском районе завершено расследование уголовного дела по обвинению 47-летнего мужчины в покушении на убийство 60-летнего сожителя матери.

Следствие установило, что 20 мая этого года сын вместе со своей подругой пришел в гости к матери и ее ухажеру в одно из сел района.

Вчетвером они устроили застолье, в процессе которого между мужчинами возник конфликт, переросший в потасовку.

«Злоумышленник повалил потерпевшего на пол и нанес ему не менее трех ударов топором по голове, шее и телу. Топор у него забрала сожительница. Решив, что пострадавший скончался, обвиняемый с сожительницей покинул место происшествия», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Однако потерпевший не умер. В тот же день его госпитализировали и, оказав необходимую помощь, расценили повреждения как легкий вред здоровью.

«Обвиняемый в ходе следствия содержался под стражей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - заключила Татьяна Махницкая.