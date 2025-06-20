Директора наровчатского МУП осудили за мошенничество

20.06.2025 | 19:36

Директору МУП «Наровчатское ЖКХ» вынесли приговор за мошенничество. Для получения денег мужчина использовал свое служебное положение.

В сентябре 2023 года глава администрации сельсовета заключил с МУП договоры на проведение работ по телеметрии артезианских скважин в населенных пунктах.

Директор МУП отыскал специалистов, готовых выполнить поставленную задачу, и договорился с ними завысить фактическую стоимость работ на 15 000 рублей. Эту сумму мужчина попросил передать ему, деньги он якобы хотел потратить на непредвиденные расходы и нужды своего предприятия.

После подписания договора злоумышленник обманул главу администрации, назвав завышенную стоимость работ. Исполнитель, как и было обговорено, перевел ему 15 000, а тот распорядился ими по своему усмотрению.

Директору МУП назначили наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год, сообщили в пресс-службе Наровчатского районного суда.