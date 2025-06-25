В Пензе 22-летнему вымогателю дали условный срок

25.06.2025 | 12:46

В Пензе Железнодорожный районный суд вынес приговор 22-летнему местному жителю, вымогавшему деньги у двух человек.

Как установило следствие, 13 августа 2024 года молодой мужчина позвонил первой жертве и, угрожая расправой и распространением порочащей информации, потребовал перевести ему деньги.

«А именно сказал, что «приедет за ним, вывезет в лес, изуродует лицо», осквернит его честь и достоинство непристойными действиями и снимет это на камеру сотового телефона, после чего данное видео выложит в группу в социальной сети», - рассказали в пресс-службе суда.

Конкретная сумма, нужная для спасения, жертве не была названа.

27 августа вымогатель пришел на работу к мужчине, повторил свои угрозы и потребовал 24 000 рублей. Пострадавший подчинился и перевел сумму на карту злоумышленника.

10 сентября от действий молодого пензенца пострадал другой мужчина. Вымогатель пришел в магазин, где работала жертва, и потребовал деньги.

«Сказал, что «либо он переводит денежные средства в размере 100 000 рублей, либо его сейчас увозят в лес и ломают пальцы, прострелят колени», - пояснили в пресс-службе суда.

Пострадавший воспринял угрозы всерьез и, испугавшись, перевел названную сумму.

Свою вину молодой человек полностью признал. При вынесении приговора учли, что пензенец ранее не был судим, не женат и официально нигде не работает.

Ему назначили полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года.

Пока решение в силу не вступило и может быть обжаловано.