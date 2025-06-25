Криминал

В Пензе бывшего сотрудника колонии осудили за мошенничество

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В Пензе перед судом предстал бывший сотрудник исправительной колонии № 7. Мужчину обвинили в хищении денег с использованием служебного положения.

Пензенец занимал должность заместителя начальника учреждения, а также был председателем профкома. С марта по декабрь 2024 года, решив поживиться, он оформлял заявки на получение профсоюзных выплат, которые якобы стали бы материальной помощью сотрудникам колонии.

Деньги мужчина присвоил себе.

«В результате совершенных 3 преступлений профкому колонии причинен ущерб на общую сумму 60 000 рублей», - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Свою вину мужчина полностью признал. Ему назначили штраф в 250 000 рублей.

Пока приговор в силу не вступил и может быть обжалован.

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