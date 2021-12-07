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Криминал

Срубленные деревья обойдутся браконьеру в 1,1 млн руб.

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В Каменском районе перед судом предстал «черный лесоруб». Он орудовал в соседнем районе - Белинском.

Его пила погубила деревья лиственных пород - 3 дуба, 15 кленов и 4 ясеня. Общий объем древесины составил 4,6 кубометра, а ущерб, причиненный лесному хозяйству, - свыше 1,1 млн рублей.

Суд приговорил браконьера к трем годам лишения свободы условно. Также он должен будет возместить нанесенный ущерб.

«За незаконную рубку лесных насаждений предусмотрена уголовная ответственность до 7 лет лишения свободы и штраф до 3 млн руб. с возмещением причиненного ущерба», - напомнили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Ранее в минлесхозе предупредили о наказании за незаконную вырубку новогодних деревьев. Одна елочка обойдется гражданину в сумму штрафа от 3 000 до 4 000 рублей, должностному лицу - от 20 000 до 40 000, юридическому лицу - от 200 000 до 300 000 рублей. Кроме того, виновному придется возместить ущерб, который он нанес, - от 2 500 до 4 500 рублей за единицу.

За незаконную заготовку нескольких новогодних деревьев грозит уже уголовная ответственность - штраф до 500 000 рублей либо лишение свободы на срок до 2 лет со штрафом от 100 до 200 тысяч рублей.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

когда жрецов рпц накажут за вырубленный сквер имени Лермонтова?

Имя: Гость
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