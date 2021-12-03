Общество

В минлесхозе рассказали о наказании за браконьерскую рубку елок

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За незаконную вырубку новогодних деревьев браконьерам грозит штраф. Об этом напомнили в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Одно дерево обойдется гражданину в сумму от 3 000 до 4 000 рублей, должностному лицу - от 20 000 до 40 000, юридическому лицу - от 200 000 до 300 000 рублей.

Кроме того, «черному лесорубу» придется возместить ущерб, который он нанес уничтожением хвойного дерева, - от 2 500 до 4 500 рублей за единицу.

За незаконную заготовку нескольких новогодних деревьев грозит уже уголовная ответственность - штраф до 500 000 рублей либо лишение свободы на срок до 2 лет со штрафом от 100 до 200 тысяч рублей.

С 10 по 31 декабря работники лесничеств и сотрудники полиции будут проводить рейды по охране деревьев хвойных пород.

«Особое внимание направлено на охрану лесных насаждений, окружающих населенные пункты области и наиболее часто подверженных незаконным рубкам. Будут проводиться ежедневные дежурства на выездах из лесных массивов и патрулирование лесных участков на дорогах общего пользования», - предупредили в пресс-службе минлесхоза.

Жителей области призывают покупать праздничные деревья на официальных елочных базарах. Так, в Пензе их будет 82, в Кузнецке - 14, в Заречном - 8.

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Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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