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Криминал

В Пензенской области озвучили средний размер взятки

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Средний размер взятки в Пензенской области составляет 116 тыс. руб.

Об этом сообщил начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД России Ренат Алмаев, подводя итоги работы структуры за 10 месяцев 2021 года.

В расчет не взято самое крупное незаконное вознаграждение, выявленное в 2021 году в Пензенской области, его, по версии следствия, получил бывший губернатор Иван Белозерцев (на сумму более 31 млн руб.). Настолько больших взяток в регионе ранее не документировали, потому такое событие можно назвать экстраординарным.

При этом вина за коррупционные деяния лежит не только на тех, кто получает взятки, но и на тех, кто их дает. Несут ответственность и те, кто создает условия для процветания взяточничества.

«Когда мы безразлично проходим мимо фактов бытовой коррупции и не обращаем на них внимания, делаем вид, что не замечаем, мы сами создаем условия для тех же должностных лиц, которые этим занимаются, потому что они могут спокойно это делать», - подчеркнул Ренат Алмаев.

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Гость||

Это для чего информация? Чтоб знали на что ориентироваться?))))

Гость||

Гость писал(a):

Это для чего информация? Чтоб знали на что ориентироваться?))))
нет похоже что бы приняли действительность такой какая она есть, средняя зарплата, средний чек, теперь средняя взятка

Гость||

))))Это одно из величайших достижений губернии за последние годы.

Гость||

Ну не за шоколадку же будет содействовать по интересующему вас вопросу. Хочется жить как сыру в масле, а значит без мздаимства ну никак, Верещагиных днём с огнём не найдёшь.

Гость||

Главный борец с коррупцией заявил, что когда мы безразлично проходим мимо фактов бытовой коррупции, то......?????

Согласен, что именно такие как Вы проходите, не только мимо фактов бытовой коррупции, то и не видите таких коррупционеров, как вор и главный коррупционер Белозерцев? Эту фамилию (бывшего губернатора) и слышать и видеть рожи его семейства не хочется!

К сожалению вот такая полиция у нас и по сей день? Одна говорильня, их даже и в ящике не показывают! Спроси - кто начальник УВД, из 100 опрошенных, скажет только один(жа и то мент)?

Гость||

Зато здоровые лбы полицейские вместо действенной борьбы с коррупцией ловят в магазинах бабулек без масок.

Прибыльное дело

Гость||

что бы дорости до уровня коррупционера надо ойой как попотеть и жопки полизать разные

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В расчет не взято самое крупное незаконное вознаграждение, выявленное в 2021 году в Пензенской области, его, по версии следствия, получил бывший губернатор Иван Белозерцев (на сумму более 31 млн руб.).
500 млн. - 480 млн. - 300 млн. - 31 млн. руб. ))))))))))) А боевое оружие в виде АК и ПМ уже превратилось в охолощенное ?))))))))) Эту страну спасет только Сталин с Лаврентием Павловичем.

Гость||

Спасибо, родные, просветили меня непонятливого!

Один прокол: конкретно по ведомствам, специальностям, "порешаемым" проблемам кому и сколько?

Ну в среднем конечно.

Гость||

Как красиво на словах. Жильцы дома по ул. Глазунова, написали о том, что смета на ремонт в их доме завышена на 250 тыс. за счет завышения стоимости материалов. Экспертиза это подтвердила. Тем не менее доблестный ОБЭП уже третий год все никак не разберется. Зато написали уже 16 отказов в возбуждении дела, которые 16 раз опротестованы прокуратурой. Пишут 17 отказ. Вот так они работают на самом деле, а не на словах.

Гость||

ул.Глазунова -какой номер? У нас та же проблема

Гость||

В соседнем, в 5-м

Гость||

Блин! Нищая область, даже взятки нищенские))

Гость||

Я и на 50 соглашусь,дал бы кто...

Гость||

Ни фамилий, ни районов, ни учреждений не названо. Как всегда! Если кто-то кое-где у нас порой…

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Имя: Гость
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