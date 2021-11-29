В Пензенской области озвучили средний размер взятки

29.11.2021 | 11:52

Средний размер взятки в Пензенской области составляет 116 тыс. руб.

Об этом сообщил начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД России Ренат Алмаев, подводя итоги работы структуры за 10 месяцев 2021 года.

В расчет не взято самое крупное незаконное вознаграждение, выявленное в 2021 году в Пензенской области, его, по версии следствия, получил бывший губернатор Иван Белозерцев (на сумму более 31 млн руб.). Настолько больших взяток в регионе ранее не документировали, потому такое событие можно назвать экстраординарным.

При этом вина за коррупционные деяния лежит не только на тех, кто получает взятки, но и на тех, кто их дает. Несут ответственность и те, кто создает условия для процветания взяточничества.

«Когда мы безразлично проходим мимо фактов бытовой коррупции и не обращаем на них внимания, делаем вид, что не замечаем, мы сами создаем условия для тех же должностных лиц, которые этим занимаются, потому что они могут спокойно это делать», - подчеркнул Ренат Алмаев.