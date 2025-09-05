В Пензе вынесли приговор сыну экс-главы Мордовии и Самарской области

05.09.2025 | 12:53

В пятницу, 5 сентября, Первомайский районный суд Пензы вынес приговор 4 жителям Саранска, среди которых - бывший министр целевых программ Мордовии Алексей Меркушкин, сын экс-главы республики и экс-губернатора Самарской области Николая Меркушкина.

47-летнего Алексея Меркушкина признали виновным в даче взятки, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 152 368 958 рублей 49 копеек и лишения свободы на срок 7 лет в колонии строгого режима.

Также его на 3 года лишили права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административных полномочий, сообщили в пресс-службе судебной системы Пензенской области.

Другой осужденный, 77-летний бывший управляющий Национальным банком Мордовии Александр Тренькин, признан виновным в получении взятки. Его оштрафовали на 60 000 000 рублей и на 2 года лишили права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.

50-летний бывший министр экономики Мордовии Владимир Мазов признан виновным в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Его приговорили к штрафа в 500 000 рублей и лишению свободы на срок 6 лет и 6 месяцев в колонии общего режима. Мужчину также на 3 года лишили права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления. Мазова взяли под стражу в зале суда.

48-летний бывший директор «Корпорации развития Республики Мордовия» Михаил Амутнов признан виновным в злоупотреблении полномочиями. Его оштрафовали на 500 000 рублей, лишили свободы на срок 1 год и 6 месяцев и права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций и полномочий в коммерческих организациях на срок 2 года.

«Также с Меркушкина, Мазова, Амутнова суд взыскал в солидарном порядке в пользу ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» в счет возмещения материального ущерба 43 888 427 рублей», - добавили в пресс-службе.

При этом суд сохранил арест на имущество осужденных до исполнения ими наказания в виде штрафа.

Взятка в размере 7 001 880 рублей, фигурировавшая в деле, будет конфискована и обращена в собственность государства.