В Каменском районе выясняют обстоятельства смерти монтера

В Каменском районе по факту смерти 25-летнего мужчины возбудили уголовное дело. Молодой человек погиб во время работ по монтажу кабельных сетей и камер видеонаблюдения.
Инцидент произошел утром 21 сентября в селе Крыловка. Мастер работал на территории организации на Майской улице. Он получил электротравму и скончался на месте.
«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека)», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства трагедии и лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда.
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« Да будет свет,- сказал монтёр!» - и перерезал провода.