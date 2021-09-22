В Каменском районе выясняют обстоятельства смерти монтера

22.09.2021 | 17:11

В Каменском районе по факту смерти 25-летнего мужчины возбудили уголовное дело. Молодой человек погиб во время работ по монтажу кабельных сетей и камер видеонаблюдения.

Инцидент произошел утром 21 сентября в селе Крыловка. Мастер работал на территории организации на Майской улице. Он получил электротравму и скончался на месте.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека)», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства трагедии и лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда.