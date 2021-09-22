В Каменском районе молодой мужчина погиб при установке видеокамеры

22.09.2021 | 11:17

В Каменском районе погиб 25-летний мужчина. Трагедия произошла на Майской улице в селе Крыловка утром во вторник, 21 сентября.

В 10:42 в полицию поступило сообщение, что во время установки оборудования для видеонаблюдения в организации скончался мастер. По предварительной информации, его смерть наступила от удара электрическим током, рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

29 августа 2020 года в Никольске у киоска с шаурмой погиб мужчина 1993 года рождения. Очевидцы рассказали, что молодой человек скончался от удара током.