Кофе, пиво и сыр могут стоит безработному гурману свободы

08.09.2021 | 13:27

Более 2 600 рублей составила стоимость продуктов, пропавших из сетевого продовольственного магазина на проспекте Победы в Пензе. Это произошло после того, как торговый зал посетил 36-летний горожанин.

Безработный мужчина решил устроить себе банкет за чужой счет. Он пронес мимо кассы молотый сублимированный кофе, целую упаковку пива и два вида сыра. Однако посетителю не пришло в голову, что его действия фиксирует видеокамера.

Директор магазина, обнаружив пропажу, обратился в полицию. Стражи порядка изучили запись и установили злоумышленника. Когда они встретились с подозреваемым лицом к лицу, тот признался, что уже успел все съесть и выпить.

С пензенца взято обязательство о явке. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

В последнее время кражи продуктов из магазинов нередки. В августе в Пензе прокатилась целая серия краж: ночной вор разбивал окна и двери, проникал в торговые залы и выносил алкоголь. Его нашли по отпечаткам пальцев и следам крови, которые он оставил на предметах, поранив руку.

Злоумышленники наносят визиты и в сельские торговые точки. В Старом Кряжиме (Кузнецкий район) местный житель отогнул профильный лист на пристрое, разбил окно, влез внутрь и вынес водку разных марок, 109 пачек сигарет и колбасу - всего на сумму около 35 000 рублей.

В селе Салтыково Земетчинского района добычей вора стали сигареты, продукты и пиво на сумму свыше 11,5 тысячи рублей, и еще 200 незваный гость прихватил из кассы. Полиция быстро нашла подозреваемого - ранее судимого 55-летнего местного жителя. У него успели изъять часть украденного - 50 рублей, шоколад, пачку сигарет и две бутылки пива.

«Избегайте необдуманных поступков! Помните, что почти все магазины и торговые центры оборудованы системами видеонаблюдения, которые позволяют быстро и оперативно установить лиц, совершивших противоправные действия», - в очередной раз предостерегли граждан от соблазна в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.