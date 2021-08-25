Криминал

В Пензе магазинного вора нашли по отпечаткам пальцев и следам крови

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Пензенская полиция раскрыла серию краж, прокатившуюся по магазинам областного центра 11 и 12 августа.

Ночью в сетевом магазине на улице Фурманова злоумышленник повредил окно, влез внутрь и вынес 2 бутылки коньяка и 1 бутылку другого алкогольного напитка общей стоимостью 1 663 рубля. В торговой точке сработала тревожная кнопка, но по горячим следам задержать ночного вора не удалось.

Вскоре ситуация повторилась в магазине бытовой химии, также расположенном на улице Фурманова. На этот раз было разбито стекло входной двери, однако из магазина ничего не пропало. Возможно, стиральные порошки и чистящие средства не привлекли внимания незваного гостя.

Третьей точкой проникновения стал сетевой магазин алкогольной продукции на улице Коммунистической. В нем также было разбито стекло двери и пропало 2 бутылки коньяка.

По всем фактам краж были возбуждены уголовные дела. Чтобы установить подозреваемого, были назначены трассологическая, дактилоскопическая и генетическая экспертизы.

При осмотре места происшествия специалист экспертно-криминалистического подразделения городского управления МВД обнаружил отпечатки пальцев, а также вещество бурого цвета - злоумышленник поранил руку и оставил на предметах следы крови.

«В результате проверки следов по федеральным базам следов рук (АДИС «Папилон») и генетической идентификации («Ксенон-2») в течение суток с момента совершения преступления сотрудники экспертно-криминалистического центра УМВД России по Пензенской области установили совпадение следов с отпечатками пальцев рук и генетическим профилем жителя Пензы 1991 года рождения, причастного к данным преступлениям», - цитирует пресс-служба регионального управления УМВД начальника ЭКЦ Вадима Сатыренко.

Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, который впоследствии написал явку с повинной по всем трем преступлениям.

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Источник — фото 58.мвд.рф
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