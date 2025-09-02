В Пензе 32-летний мужчина обокрал свою 52-летнюю бывшую

02.09.2025 | 12:28

В Пензе отношения 52-летней женщины с 32-летним судимым мужчиной закончились преступлением. У горожанки пропало золото.

Пензячка заметила, что из шкафа в спальне ее квартиры исчезли 6 колец и цепочка из драгметалла, и обратилась в полицию. Общая стоимость похищенного составила более 200 000 рублей.

Подозрение пало на бывшего спутника женщины. Он признался в краже и рассказал, что, находясь в отношениях с заявительницей, часто бывал у нее в гостях и видел, где хранятся драгоценности.

Однажды, когда горожанка отвлеклась, мужчина забрал украшения и скрылся. Затем он продал золото в Сердобске и потратил деньги на свои нужды.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», - сообщили в областном УМВД РФ.