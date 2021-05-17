Появилось видео с места гибели малосердобинского стрелка

17.05.2021 | 20:52

Представители Следственного комитета РФ обнародовали кадры с места ЧП в Малосердобинском районе. Там был ликвидирован 49-летний мужчина, подозреваемый в тройном убийстве.

Видео, сделанное на месте случившегося, опубликовал официальный телеграм-канал СКР.

На кадрах запечатлены следственные действия. Попало в объектив и ружье - предполагаемое орудие убийства двух женщин и мужчины.

Преступление совершено вечером в воскресенье, 16 мая. В селе Липовка были застрелены дочь и мать 49 и 78 лет. В соседней Огаревке обнаружили убитым брата младшей из женщин.

В преступлении заподозрили ее бывшего мужа - мужчину 49 лет. Подозреваемый скрывался, правоохранители вели его поиски. В результате вечером в понедельник, 17 мая, предполагаемый преступник был нейтрализован.

При попытке задержания злоумышленник оказал вооруженное сопротивление, произведя несколько выстрелов из ружья в сторону сотрудников Росгвардии. В результате ответного огня он получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью.

По факту случившегося возбуждены два уголовных дел: по пункту «а» части 2 статьи 105 (убийство двух и более лиц) и по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа).