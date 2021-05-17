Сетевое издание|18+|Понедельник|17 мая 2021|21:18
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+29oC
+30oC
Завтра | Ясно |

Криминал

Появилось видео с места гибели малосердобинского стрелка

Печать

Представители Следственного комитета РФ обнародовали кадры с места ЧП в Малосердобинском районе. Там был ликвидирован 49-летний мужчина, подозреваемый в тройном убийстве.

Видео, сделанное на месте случившегося, опубликовал официальный телеграм-канал СКР.

На кадрах запечатлены следственные действия. Попало в объектив и ружье - предполагаемое орудие убийства двух женщин и мужчины.

Преступление совершено вечером в воскресенье, 16 мая. В селе Липовка были застрелены дочь и мать 49 и 78 лет. В соседней Огаревке обнаружили убитым брата младшей из женщин.

В преступлении заподозрили ее бывшего мужа - мужчину 49 лет. Подозреваемый скрывался, правоохранители вели его поиски. В результате вечером в понедельник, 17 мая, предполагаемый преступник был нейтрализован.

При попытке задержания злоумышленник оказал вооруженное сопротивление, произведя несколько выстрелов из ружья в сторону сотрудников Росгвардии. В результате ответного огня он получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью.

По факту случившегося возбуждены два уголовных дел: по пункту «а» части 2 статьи 105 (убийство двух и более лиц) и по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа).

Источник — видео @sledcom_press
0
0
0
0
 
Гость||

Какая ещё "гибель стрелка"!? Пишите как есть! Уничтожен убийца.

Гость||

убоявшись убыл в миpиной

Гость||

люди такие люди

Гость||

тела лист с беpёзы не схоpонит=тут огласка уже есть

Гость||

Гость|17.05.2021 21:01|

Какая ещё "гибель стрелка"!? Пишите как есть! Уничтожен убийца.

Гость|17.05.2021 21:08|

убоявшись убыл в миpиной

Гость|17.05.2021 21:09|

люди такие люди

Гость|17.05.2021 21:10|

тела лист с беpёзы не схоpонит=тут огласка уже есть

Имя: Гость

Комментарий:

Гость||

Закат красивый.

Гость||

а чо такое свет:квант или волна= или ито и то?слово ФОТО =оттудова и есть их етого смысла

Гость||

а щас сиpень с чеpёмухой так всё духанят! и эти точки жёлтые одуванов на зелени везде==а это тчувак не глядел на такое вот всё майское

Гость||

Композиционный стык

Синтаксический приём, фигура речи.

Так себе на мой взгляд. Всегда пытался его избегать.

Суть приёма – повторяем в начале предложения последнее слово из предыдущего предложения.

Подчёркиваем, таким образом, это слово, обращаем на него дополнительное внимание. Если честно, мне кажется, что это приём на тот случай, если не хватило мозгов на инверсию . Инверсию-то сложней применить – думать надо. А композиционный стык не нужно даже тренировать – закончил предложение на «Маше» – с «Маши» и начал следующее.

Однако ж, право жить у этого приёма есть.

У классиков есть хорошие примеры:

На заре зорянка запела. Запела и чудом соединила в песне своей все шорохи, шелесты... (Н.Сладков).

Гость||

Подхват — это повтор какого-либо отрезка речи (предложения, стихотворной строки) в начале следующего за ним соответствующего отрезка речи: Повалился он на холодный снег, На холодный снег, будто сосенка, Будто сосенка во сыром бору (М. Ю. Лермонтов).

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте