Кузнечанин скончался после конфликта между двумя компаниями

27-летнего жителя Кузнецкого района задержали после конфликта между 2 компаниями. Он случился вечером 21 сентября в селе Никольском.
По данным следствия, во время потасовки один из участников избил другого - 29-летнего кузнечанина. От травмы живота последний в тот же день скончался.
Подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека, задержали в кратчайшие сроки.
«В настоящее время решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила старший помощник руководителя областного СУ СКР Татьяна Махницкая.
Следователи устанавливают все обстоятельства преступления и закрепляют доказательственную базу.