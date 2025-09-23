Кузнечанин скончался после конфликта между двумя компаниями

23.09.2025 | 16:30

27-летнего жителя Кузнецкого района задержали после конфликта между 2 компаниями. Он случился вечером 21 сентября в селе Никольском.

По данным следствия, во время потасовки один из участников избил другого - 29-летнего кузнечанина. От травмы живота последний в тот же день скончался.

Подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека, задержали в кратчайшие сроки.

«В настоящее время решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила старший помощник руководителя областного СУ СКР Татьяна Махницкая.

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления и закрепляют доказательственную базу.