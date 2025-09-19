Одному из погибших в ДТП под Мокшаном не было 18 лет

19.09.2025 | 13:40

В Мокшанском районе возбудили уголовное дело по факту ДТП с автобусом и легковым автомобилем, в котором погибли 3 человека.

Трагедия случилась утром в пятницу, 19 сентября, на 604-м километре дороги, недалеко от поселка Мирного. Столкнулись «Лада-Калина» с 22-летним водителем за рулем и автобус № 4854 Москва - Кузнецк, которым управлял 54-летний шофер.

Водитель «Лады» и ехавшие с ним юноши, одному из которых было 18 лет, а другому, по уточненным сведениям, 17, от полученных травм скончались на месте. Их тела из искореженной машины достали спасатели.

Водителя автобуса госпитализировали, нескольких пассажиров, в том числе женщину 42 лет и 22-летнюю девушку, доставили в больницу.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 238 УК РФ )оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть 2 или более лиц).

«Будут исследованы техническое состояние легковой автомашины и автобуса, следовавшего по маршруту, условия его эксплуатации и обстоятельства, способствовавшие ДТП», - сообщила старший помощник руководителя областного СУ СКР Татьяна Махницкая.

Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.