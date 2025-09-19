Сетевое издание|18+|Пятница|19 сен 2025|13:52
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в MAX PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |

Происшествия

Одному из погибших в ДТП под Мокшаном не было 18 лет

Печать
Telegram

В Мокшанском районе возбудили уголовное дело по факту ДТП с автобусом и легковым автомобилем, в котором погибли 3 человека.

Трагедия случилась утром в пятницу, 19 сентября, на 604-м километре дороги, недалеко от поселка Мирного. Столкнулись «Лада-Калина» с 22-летним водителем за рулем и автобус № 4854 Москва - Кузнецк, которым управлял 54-летний шофер.

Одному из погибших в ДТП под Мокшаном не было 18 лет

Водитель «Лады» и ехавшие с ним юноши, одному из которых было 18 лет, а другому, по уточненным сведениям, 17, от полученных травм скончались на месте. Их тела из искореженной машины достали спасатели.

Водителя автобуса госпитализировали, нескольких пассажиров, в том числе женщину 42 лет и 22-летнюю девушку, доставили в больницу.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 238 УК РФ )оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть 2 или более лиц).

«Будут исследованы техническое состояние легковой автомашины и автобуса, следовавшего по маршруту, условия его эксплуатации и обстоятельства, способствовавшие ДТП», - сообщила старший помощник руководителя областного СУ СКР Татьяна Махницкая.

Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото СКР
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети