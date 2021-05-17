В Пензенской области возбудили дело о тройном убийстве

17.05.2021 | 10:32

В пензенском управлении СКР прокомментировали тройное убийство, произошедшее в Малосердобинском районе в воскресенье, 16 мая.

«Органами следственного управления возбуждено уголовное дело по факту убийства трех человек (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ - убийство двух или более лиц). Расследованием занимается следственно-оперативная группа, состоящая из наиболее опытных следователей по особо важным делам и криминалистов», - уточнила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Ранее сообщалось, что в доме на Центральной улице в селе Липовка нашли тело женщины 1972 года рождения и ее матери 1948 года рождения. Они погибли от огнестрельных ранений. Также был убит житель села Огаревка - мужчина 1970 года рождения, брат младшей из жертв.

Подозреваемый - бывший муж женщины. Ему 49 лет. По версии следствия, злоумышленник застрелил бывших родственников из ружья ИЖ-43, после чего скрылся.

«На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники аппарата следственного управления, Сердобского межрайонного следственного отдела, УМВД России по Пензенской области и специальных подразделений регионального управления Росгвардии», - уточнила Махницкая.

В настоящее время предполагаемого злоумышленника разыскивают. Проводится осмотр места происшествия, допрос свидетелей, устанавливаются все обстоятельства преступления, закрепляется доказательственная база.