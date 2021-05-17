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Криминал

В Пензенской области возбудили дело о тройном убийстве

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В пензенском управлении СКР прокомментировали тройное убийство, произошедшее в Малосердобинском районе в воскресенье, 16 мая.

«Органами следственного управления возбуждено уголовное дело по факту убийства трех человек (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ - убийство двух или более лиц). Расследованием занимается следственно-оперативная группа, состоящая из наиболее опытных следователей по особо важным делам и криминалистов», - уточнила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Ранее сообщалось, что в доме на Центральной улице в селе Липовка нашли тело женщины 1972 года рождения и ее матери 1948 года рождения. Они погибли от огнестрельных ранений. Также был убит житель села Огаревка - мужчина 1970 года рождения, брат младшей из жертв.

Подозреваемый - бывший муж женщины. Ему 49 лет. По версии следствия, злоумышленник застрелил бывших родственников из ружья ИЖ-43, после чего скрылся.

«На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники аппарата следственного управления, Сердобского межрайонного следственного отдела, УМВД России по Пензенской области и специальных подразделений регионального управления Росгвардии», - уточнила Махницкая.

В настоящее время предполагаемого злоумышленника разыскивают. Проводится осмотр места происшествия, допрос свидетелей, устанавливаются все обстоятельства преступления, закрепляется доказательственная база.

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Гость||

Что с людьми то происходит!? Из ума выживают.

Гость||

Ужас! Какие страсти кипят в глубинке! А всё водка проклятая!

Гость||

А как идет следствие в отношении оперативника, расстрелявшего велосипедиста, да еще расчленившего и пытавшегося сжечь его?

Гость||

Аллё, где вы дебилы- оружефилы? «Настоящие « ? Как кайфую с «винторезная лося в упор»?

Вам ещё направление на психэкспезтизу не выдали?

Гость||

Охотники мало того что имеют глубинные изменения в психике. Так ещё и охота для них это забава с убийством под воздействием алкоголя .

Гость||

свинтpест у нас с цыганвой хлеще чем ихий куp мышь где лента и калаш!и и лобатки где чумодановка даже и ядом не стояли то!а й на нэ==вот кто боди знает за всё такео = баpоны боди цыганские==

Гость||

Бифагоpовы штаны на все стоpоны pавны

Гость||

Гость писал(a):

Охотники мало того что имеют глубинные изменения в психике. Так ещё и охота для них это забава с убийством под воздействием алкоголя .
Это точно в Ёбурге один "дядя" по синьке (как пишут) троих ножом положил (скольких ранил не пишут), тож наверное охотник.

Запретят огнестрел, будут ножами резать, запретят ножи лопатами убивать будут. Не "рогатки" надо ставить, а культуру обращения с оружием "прививать".

Гость||

Медиана = это такая обезьяна....

Гость||

а биссектpисса = это такая КPЫСА,какая бегает бо углам и делит каждый угол боболам

Гость||

эта как его там=зубы на болку в музей=ДНК

Гость||

Весеннее обострение у людей...

Гость||

и ноги вытеpеть всем сpазу а то мусоp то кому нужен?ЛЮБЯТ ОВО=такая беченья у них вкусная в "КУБЕ" за 89 ублей pозовая с клубникой==а тубзик такой там гавняный= тока недавно выломанную двеpь туды вставили ===и там какято шняга такая:микpоволновка и столики и люди там кушают на входе как бэ== а чото я не знаю как чеpез Маскву то кушат то маску то как сымать то

Гость||

а ещё в женском туалете в "Метpо" в самой 1й кабинке унитаз ик слома нн ый==

Гость||

СИДОP какой нонче доpога вущий!!!Гоpод ищнеская боpмотуха тожа как то за семьдесят!ну вот и сделать pейд бо частным сектоpам откель бpажкой воняте= одни и теж гонят самогон==и взять их на каpанадаш и отсекать у них клиентскую базу== а они за зебpу то и забудут и как им на мигающий в 23.00 ходитЬ?ну некак

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Имя: Гость
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